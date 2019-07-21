وزارة الإسكان تخصص أرض بالألية الجديدة لشركة تابعة لمجموعة "أبو ظبي القابضة"
الأحد 21/يوليه/2019 - 10:36 م
أحمد الشيخ
Advertisements
Advertisements
قررت وزارو الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص قطعة أرض للشركة بجوار الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة بمساحة إجمالية 166 فدان بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة "إمكان مصر للتطوير العقاري"، التابعة لمجموعة "أبو ظبي القابضة".
وأعلنت الشركة خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل الاتفاق الذى تم توقيعه مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث يعد الاتفاق أول تطبيق للآلية الجديدة في تخصيص الأراضي، والتي أعلن عنها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ويتم من خلالها تخصيص الأراضي للمستثمرين بشكل مباشر وفقا للطلبات، كما يعد الاتفاق هو الأقصر من حيث المدة الزمنية حيث استغرق خمسة أيام فحسب ما يعكس رغبة الحكومة المصرية في زيادة الاستثمار الأجنبي من خلال القطاع العقاري الذى شهد نموا متزايدا خلال الفترة الماضية.
وقال أحمد فتح الله رئيس الشركة: " تعد مصر من الدول التي تسعى مجموعة أبو ظبي القابضة للتواجد بها من خلال الاستثمار في القطاع العقاري، مع ما تقدمه الحكومة المصرية من تسهيلات ودعم للمستثمرين في الفترة الاخيرة، فضلاً عن التعديلات التشريعية التي تخدم الاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون حماية المستهلك".
وأضاف فتح الله: "اختيار قطعة الأرض بالقاهرة الجديدة وتحويل الدفعة المقدمة، وبلغت قيمتها 400 مليون جنيها، لم يستغرق سوى 5 أيام فحسب، مما يعكس النهج الاحترافي لوزارة الإسكان في العمل والسرعة في اتخاذ القرارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين"، مؤكدا إن الشركة ستبدأ على الفور في وضع الخطة التفصيلية لتنمية الأرض بمشروع سيعد نقلة في القطاع الإسكاني بمصر.
Advertisements
المزيد عن: وزارة الاسكان مجموعة ابوظبي القابضة الاستثمارات العربية الاستثمارات الاماراتية الاستثمارات الاجنبية الاستثمار العقاري
- وزير الإسكان يعلن موعد نتائج الطرح الثاني لأراضي الشراكة مع القطاع الخاص
- وزير الإسكان: 23 تحالفاً عالمياً لتنفيذ القطار فائق السرعة بين العلمين والعين السخنة
- وزير الإسكان يلتقي "السويدي" لبحث فرص الاستثمار العقاري بالمدن الجديدة
- وزير الإسكان: 150 مليار جنيه استثمارات للوزارة بالمشروعات سنوياً
- وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين "القابضة للصناعات المعدنية" والمجتمعات العمرانية
- مى عبدالحميد: نتطلع للشراكة مع القطاع الخاص من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين
- "الجزار" يلتقى بعثة البنك الدولي لبحث آليات إشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان
- وزير الإسكان يعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري