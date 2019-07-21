مجموعة إصدارات جديدة عن المركز القومي للترجمة
الأحد 21/يوليه/2019 - 10:39 م
محمود حنفي
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صدر حديثا عن المركز القومى للترجمة برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث، ،مجموعة جديدة من الاصدارات تنوعت ما بين السياسة ،التاريخ ،السينما والشعر ،المسرح ،علم الاجتماع ،الفلسفة ،الابداع القصصى والثقافة العلمية وغيرها من الموضوعات الهامة.
وعناوين الاصدارات الجديدة هى "تاريخ مصر القديمة" من تحرير ايان شو ومن ترجمة أشرف فتحى،"السينما الايرانية :تاريخ سياسى" من تأليف حامد رضا صدر ومن ترجمة أحمد يوسف.
"تراث دافنشى او كيف أعاد ليوناردو اكتشاف العالم من جديد"،من تاليف ستيفان كلاين ومن ترجمة ناهد الديب،"نظريات العلوم الانسانية" من تأليف جوليان فروند ومن ترجمة انور مغيث واميرة حلمى مطر.
"الثقافة السكندرية" من تأليف عزة هيكل ومن ترجمة عاصم عبد ربه،"شذرات من شعرية النار من تأليف جاستون باشلار ومن ترجمة محمد سيف.
رواية "أدولف" من تأليف بنيامين كونستان ومن ترجمة محمود وصفى.
"الأدب والامة فى الشرق الأوسط" من تحرير ياسر سليمان وإبراهيم مهوى ومن ترجمة هبة الله محمود عارف.
"الأناشيد النيمية والإسثمية لبنداروس ومن ترجمة وتقديم محيي الدين مطاوع ،"نصوص من الشعر القصصى الرومانسى الانجليزى:كولريدج-كيتس-شلى-تنيسون" من ترجمة وتقديم محمد عناني.
"سبر أغوار العلم" من تأليف رودنى ديتيرت وجانيس ديتيرت ومن ترجمة أحمد حمدى مصطفى،"هل يستطيع العلم ان يصلح التغير المناخى" من تأليف مايك هيلم ومن ترجمة أحمد زكى احمد،"بين الحرية والانسانية والقدر الالهى:دراسة توافقية نظرية عند ابن سينا والغزالى وابن عربى" من تأليف ماريا دى سيلز ومن ترجمة محمود سلامة،"الصحوة العربية الثانية:الثورة والديمقراطية والتحدى الاسلامى من تونس الى دمشق " من تأليف أديد داويشا ومن ترجمة أشرف محمد كيلانى،"جسر على المتوسط:العلاقات بين ايطاليا والدول المطلة على البحر المتوسط (1989-2009) من تاليف مجموعة من الباحثين ومن ترجمة عبد الله عبد العاطى النجار وعصام السيد على،"شوبنهاور:مقدمة موجزة" تأليف كريستوفر جاناواى ومن ترجمة سعيد توفيق،"السينما والتاريخ"من تأليف مارك فيرو ومن ترجمة سحر سمير يوسف.
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