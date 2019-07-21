مجموعة إصدارات جديدة عن المركز القومي للترجمة

صدر حديثا عن المركز القومى للترجمة برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث، ،مجموعة جديدة من الاصدارات تنوعت ما بين السياسة ،التاريخ ،السينما والشعر ،المسرح ،علم الاجتماع ،الفلسفة ،الابداع القصصى والثقافة العلمية وغيرها من الموضوعات الهامة.





وعناوين الاصدارات الجديدة هى "تاريخ مصر القديمة" من تحرير ايان شو ومن ترجمة أشرف فتحى،"السينما الايرانية :تاريخ سياسى" من تأليف حامد رضا صدر ومن ترجمة أحمد يوسف.





"تراث دافنشى او كيف أعاد ليوناردو اكتشاف العالم من جديد"،من تاليف ستيفان كلاين ومن ترجمة ناهد الديب،"نظريات العلوم الانسانية" من تأليف جوليان فروند ومن ترجمة انور مغيث واميرة حلمى مطر.





"الثقافة السكندرية" من تأليف عزة هيكل ومن ترجمة عاصم عبد ربه،"شذرات من شعرية النار من تأليف جاستون باشلار ومن ترجمة محمد سيف.





رواية "أدولف" من تأليف بنيامين كونستان ومن ترجمة محمود وصفى.





"الأدب والامة فى الشرق الأوسط" من تحرير ياسر سليمان وإبراهيم مهوى ومن ترجمة هبة الله محمود عارف.

"الأناشيد النيمية والإسثمية لبنداروس ومن ترجمة وتقديم محيي الدين مطاوع ،"نصوص من الشعر القصصى الرومانسى الانجليزى:كولريدج-كيتس-شلى-تنيسون" من ترجمة وتقديم محمد عناني.







