مصطفى بدراوي: المستثمر يهتم في المقام الأول بقوة الجهاز المصرفي

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قال الدكتور مصطفى بدراوي، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن العملة المصرية تحسنت كثيرًا خلال الـ6 شهور الماضية، لدرجة أن الجنيه أحتل المركز الثاني، كأفضل عملة على مستوى العالم وفقًا لوكالة بلومبرج، وهذا ناتج من تحسن معدل النمو.



ولفت "بدراوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، إلى أن تحسن الجنيه المصري أمام باقي العملات، مؤشر هام لأي مستثمر يريد الإستثمار في مصر، لأن المستثمر يهمه في المقام الأول قوة الجهاز المصرفي.



ولفت إلى أن تقرير وكالة بلومبرج عن قوة الجنيه، من أهم التقارير التي صدرت عن الاقتصاد المصري الفترة الأخيرة.



هذا وأعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أنّ الجنيه المصري احتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً في 2019، حسب تقرير أصدرته وكالة الأنباء العالمية "بلومبرج".