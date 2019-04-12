موعد مباريات النصر في الدوري السعودي
الأحد 21/يوليه/2019 - 09:41 م
حسن شحاتة
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أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي، عن جدول مواعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019-2020، خلال المؤتمر الذي أقيم اليوم الأحد.
ويستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه أمام ضمك الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، وتشهد أول 5 مباريات مواجهتان من العيار الثقيل للعالمي أمام الشباب في الجولة الثالثة، والأهلي في الجولة الخامسة.
وجاء جدول مواعيد مباريات النصر في الدور الأول بالدوري كالتالي:
ومن الجدير بالذكر أن الدوري السعودي سوف ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل، حيث يسعى النصر للحفاظ على لقبه في الموسم الجديد.
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