موعد مباريات النصر في الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي، عن جدول مواعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019-2020، خلال المؤتمر الذي أقيم اليوم الأحد.





ويستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه أمام ضمك الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، وتشهد أول 5 مباريات مواجهتان من العيار الثقيل للعالمي أمام الشباب في الجولة الثالثة، والأهلي في الجولة الخامسة.





وجاء جدول مواعيد مباريات النصر في الدور الأول بالدوري كالتالي:



