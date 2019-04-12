ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباريات النصر في الدوري السعودي

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:41 م
موعد مباريات النصر في الدوري السعودي
النصر السعودي
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements
أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي، عن جدول مواعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019-2020، خلال المؤتمر الذي أقيم اليوم الأحد.

ويستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه أمام ضمك الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، وتشهد أول 5 مباريات مواجهتان من العيار الثقيل للعالمي أمام الشباب في الجولة الثالثة، والأهلي في الجولة الخامسة.

وجاء جدول مواعيد مباريات النصر في الدور الأول بالدوري كالتالي:

ومن الجدير بالذكر أن الدوري السعودي سوف ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل، حيث يسعى النصر للحفاظ على لقبه في الموسم الجديد.
ÙØ§ ÙØªÙÙØ± ÙØµÙ ÙÙØµÙØ±Ø©.
Advertisements
المزيد عن: كرة القدم جدول الدوري السعودي النصر السعودي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
1
x
20:00
2
الزمالك