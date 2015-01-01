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السفير السعودي يرمق وزير الخارجية الإيراني بنظرات حادة في فنزويلا

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:29 م
السفير السعودي يرمق وزير الخارجية الإيراني بنظرات حادة في فنزويلا
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الفجر السعودي
 
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نشرت وسائل الإعلام الإيرانية، صورة التقطها عدسات الكاميرا للسفير السعودي في فنزويلا، سعد بن عبد الله السعد، وهو يرمق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بنظرات حادة لفتت الأنظار.

والتقطت الصورة على هامش اجتماع دول عدم الانحياز في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

يذكر أن ظريف وصل صباح السبت إلى فنزويلا في ثاني محطاته ضمن جولته الأمريكية بعد نيويورك، حيث يعتزم زيارة نيكاراغوا وبوليفيا.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد استقبل ظريف أمس السبت، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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