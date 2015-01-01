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الكشف عن سبب تأخر انتقال نيمار إلى برشلونة

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:13 م
الكشف عن سبب تأخر انتقال نيمار إلى برشلونة
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن السبب الحقيقي وراء تأخر انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى برشلونة الإسباني، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "Le Parisien" فإن رحيل نيمار من باريس سان جيرمان لن يكون بمثابة كارثة في العاصمة الفرنسية، حيث صار أمر رحيله متوقع للغاية.

لكن في الوقت نفسه لم يصل الوضع إلى نقطة اللاعودة بين اللاعب وناديه الفرنسي، ولا يزال نيمار لديه عقد لمدة ثلاثة مواسم أخرى في باريس سان جيرمان.
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