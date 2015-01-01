ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)

بدأ المعزون في التوافد منذ قليل على مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة.









وحضر حتى الآن الفنان أحمد السقا، والفنانة ليلى علوي، وجمال مبارك، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.







