ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:30 م
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
Advertisements
طباعة
شيماء عطية - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
Advertisements
بدأ المعزون في التوافد منذ قليل على مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة.


وحضر حتى الآن الفنان أحمد السقا، والفنانة ليلى علوي، وجمال مبارك، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.


وتوفيت زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، نادين روبن بولي وهى سويسرية الأصل، غرقًا أثناء السباحة على بأحد شواطئ القرى السياحية بالساحل الشمالي.
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
1
x
20:00
2
الزمالك