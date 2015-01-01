ليلى علوي وأحمد السقا يؤديان واجب العزاء في زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة (صور)
الأحد 21/يوليه/2019 - 09:30 م
شيماء عطية - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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بدأ المعزون في التوافد منذ قليل على مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة.
وحضر حتى الآن الفنان أحمد السقا، والفنانة ليلى علوي، وجمال مبارك، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.
وتوفيت زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، نادين روبن بولي وهى سويسرية الأصل، غرقًا أثناء السباحة على بأحد شواطئ القرى السياحية بالساحل الشمالي.
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