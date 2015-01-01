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مجدي غازي: الصعيد يحظى بنصيب الأسد في اهتمام الدولة

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:31 م
مجدي غازي: الصعيد يحظى بنصيب الأسد في اهتمام الدولة
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هدى عبدالرازق
 
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قال مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة أخذت على عاتقها توفير 60 مليون متر أرض صناعية على مستوى مصر حتى نهاية 2020.

وأشار "غازي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها تنمية الصعيد، ويحظى بنصيب الأسد في إهتمام الدولة، منوهًا بأنهم يعملون على تيسيير إجراءات إنشاء المصانع، وإصدار التراخيص، حيث أصبح يصدر التراخيص خلال 7 يوم بدلا من 634 يوما.

وأضاف أن البوابة الحكومية للاستثمار الصناعي تتيح لأي مواطن معرفة البيانات االمتعلقة بالأراضي، موضحًاا أنه كان هناك أكثر من خريطة للاستثمار، والآن تم توحيدها في خريطة موحدة.
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