شعبة القصابين: أسعار الأضاحي ستكون أقل من العام الماضي

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قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن أسعار اللحمة انخفضت هذا العام بشكل ملحوظ، ولا يوجد تخوف من ارتفاع الأسعار بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى.



وتابع "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأحد، أن الدولة وفرت اللحمة بأسعار رخيصة من خلال منافذ جهاز الخدمة الوطنية الخاص بالقوات المسلحة، ومنافذ أمان الخاص بوزارة الداخلية، وهذا ساهم في خفض الأسعار.



وأشار إلى أسعار الأضاحي ستكون أقل من العام الماضي، لافتَا إلى أن كل اللحوم المجمدة هي لحوم مستوردة من الهند أو البرازيل، أما اللحوم التي تباع لدى القصابين فهي لحوم بلدية، معقبًا: "لا داعي لخلط الأوراق بين اللحوم البلدية والمستوردة".

