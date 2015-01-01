دبي تصدر 2394 رخصة جديدة في يونيو الماضي

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر يونيو 2019 وصل إلى 2394 رخصة، بمعدل 79 رخصة يومياً في إمارة دبي بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".





وساهمت الرخص الجديدة في إضافة 7598 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 58.5%، والتجارية 38.9%، والسياحية 1.9%، والصناعية 0.7%.





وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن" خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، على استمراريتها في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.





وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر يونيو 2019 وصل إلى 22759 معاملة.





وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 19,912 معاملة أي ما يشكل 87% من إجمالي المعاملات المنجزة 22759، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس هذه الأرقام حجم الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.





وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3593 إجراء، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 2905 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في يونيو 2019 إلى 906 تصريح، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.





ووصل إجمالي معاملات التجديد نحو10417 معاملة خلال شهر يونيو من 2019، ضمت 5335 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 51.2% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي. وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 250 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 219 رخصة.





وتسعى اقتصادية دبي على تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.





وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت بنجلادش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان وجمهورية مصر العربية وبريطانيا والصين والأردن والمملكة العربية السعودية والفلبين ولبنان.





وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر يونيو من 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 1399 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 993 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 2 رخصة تجارية جديدة. وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 64.8% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة القرهود في المرتبة الأولى بـ 13.4%، تلتها البرشاء الأولى 12.2%، برج خليفة 10.3%، الفهيدي 10.1%، بور سعيد 5.3%، المركز التجاري الأول 3.0%، عود ميثاء 3.0%، أم الرمول 2.8%، المرر 2.8%، ونايف 1.9%.





وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر يونيو 2019، حازت "العقارات والتأجير وخدمات الأعمال" على 38.8% من حصة الأنشطة، تلتها "التجارة وخدمات الإصلاح" 27.1%، "خدمات مجتمعية وشخصية" 12.6%، "بناء وتشييد" /8.3%/، "نقل وتخزين واتصالات" 4.5%، "مجموعة الفنادق" 3.4%، "صناعة تحويلية" 2.4%، "وساطة مالية" 1.5%، "الصحة والعمل" 0.6%، "التعليم" 0.5%، والزراعة 0.3%.