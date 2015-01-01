الجبير يستنكر احتجاز إيران للسفينة البريطانية
الأحد 21/يوليه/2019 - 09:21 م
الفجر السعودي
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استنكر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، مساس إيران بحرية الملاحة البحرية الدولية، مشيرًا إلى أنه انتهاك للقانون الدولي.
وكتب الجبير، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي، وعلى إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً. وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال".
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