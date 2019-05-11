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حمد الله يكشف موعد انضمامه لمعسكر النصر

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:10 م
حمد الله يكشف موعد انضمامه لمعسكر النصر
عبدالرزاق حمدالله
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أميرة فطيم
 
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تحدث المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي عن موعد انضمامه لتدريبات العالمي استعدادًا للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.


وأوضح حمد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن موعد عودته لتدريبات النصر استعدادًا للموسم المقبل، حيث ينضم غدًا.


وقال المهاجم المغربي عبر حسابه على "تويتر": "بسم الله نبدأ موسما جديدا، إتفقت و أخي عبدالرحمن الحلافي على إسعاد الجماهير العالمية. موعدنا يوم الإثنين في المعسكر إن شاء الله".


وشدد حمدالله على التزامه بعقده مع النصر، وعدم رحيله كما أشيع مؤخرًا واستعداده للموسم الجديد لتحقيق إنجازات وإسعاد جماهير العالمي.


وكان حمدالله قد حصل على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم الماضي، وقدم مستوى أكثر من رائع مع العالمي.

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المزيد عن: عبدالرزاق حمدالله النصر السعودي
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