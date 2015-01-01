أبو بكر عن قرار الخطوط البريطانية بتوقيف رحلاتها: "مابقاش يفرق مع المصريين"

وصف الإعلامي خالد أبو بكر، قرار الخطوط البريطانية بتوقيف رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، بأنه قرار غريب، ومحير، وليس له مبررات.





وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن السفير الإنجليزي توجه إلى وزارة الطيران واعتذر لوزير الطيران المصري لعدم إبلاغ مصر بهذا الإجراء، مضيفًا: "المصريين مبقاش يفرق معاهم أن حد يحاول يضغط عليهم".



