محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو: وفقكم الله قائداً للمسيرة الوطنية

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بعث المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.. جاء فيها:



"يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعيًا المولى "عزوجل" أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وناصرا للحق،وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها".

