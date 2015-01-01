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رئيس الاتحاد يكشف عن مفاجآة جديدة بشأن "الصفقة الكبرى"

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:55 م
رئيس الاتحاد يكشف عن مفاجآة جديدة بشأن الصفقة الكبرى
أنمار الحائلي" رئيس نادي الاتحاد
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محمد علي
 
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قال "أنمار الحائلي" رئيس نادي الاتحاد، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد حسم بعض الصفقات لمصلحة نادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي، وذلك لكون إدارة النادي قد وضعت إستراتيجية ليصل الاتحاد إلى العالمية، على حد وصفه.


ووجه "أنمار الحائلي" عدة رسائل إلى جماهير نادي الاتحاد صباح اليوم وقال فيها: ""موقفنا سليم في صفقة ردوريجيز وحصلنا على 5 مليون يورو من إعارته إلى فناربخشة التركي، ونحن الآن نعمل على وصول نادي الاتحاد إلى العالمية، ومتأكد من كون هذا الهدف سيكون في القريب العاجل، حيث يسير العمل في الاتحاد وفق خطة واضحة بعيدًا عن الأمور العشوائية".


وأكمل رئيس نادي الاتحاد تصريحاته ليؤكد بأن ناديه يحاول الآن التعاقد مع اللاعب "محمد المجحد"، والذي يعد واحد من الصفقات القوية التي تسعى عدة أندية للحصول عليها، مشددًا على كون الاتحاد قدم عرض مالي مغري للغاية.

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