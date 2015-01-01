الاتحاد يقرر الاستغناء عن حارسه البرازيلي

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، الاستغناء عن حارس الفريق البرازيلي مارسيلو جروهي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث حرص رئيس النادي السعودي أنمار الحائلي يالإتفاق مع المدير الفني لويس سييرا، الإستغناء عن بعض اللاعبين المحترفين والمحليين، لجلب لاعبين اكثر تميزا منهم.





كما ذكرت تقارير عالمية بشبكة “فوكس سبورتس” العالمية تأكيد على رغبة رئيس الاتحاد، الاستغناء عن خدمات جروهي حارس المرمى المحترف بصفوف العميد.





جديرا بالذكر أن البرازيلي صاحب الـ32 عاماً قد انضم لصفوف الاتحاد في يناير الماضي قادماً من جيرميو البرازيلي.