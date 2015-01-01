هاني عازرعن إنشاء كليات التكنولوجيا التطبيقية: "فكرة ممتازة وتفرح القلب"
الأحد 21/يوليه/2019 - 07:46 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
علق المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية، وخبير الأنفاق العالمي، على إنشاء كليات التكنولوجيا التطبيقية المتنوعة، قائلًا: "فكرة ممتازة وتفرح القلب".
وأضاف "عازر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن التعليم الفني هام للغاية، لافتًا إلى أن الثورة التكنولوجية التي قامت بها ألمانيا قامت على التعليم الفني.
وأوضح أن هذه الكليات تفتح مجالات لسوق العمل؛ لأن التعليم بها يعتمد على التعليم العملي وليس النظري فقط.
Advertisements