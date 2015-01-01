هاني عازرعن إنشاء كليات التكنولوجيا التطبيقية: "فكرة ممتازة وتفرح القلب"

علق المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية، وخبير الأنفاق العالمي، على إنشاء كليات التكنولوجيا التطبيقية المتنوعة، قائلًا: "فكرة ممتازة وتفرح القلب".





وأضاف "عازر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن التعليم الفني هام للغاية، لافتًا إلى أن الثورة التكنولوجية التي قامت بها ألمانيا قامت على التعليم الفني.



