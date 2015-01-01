بيلا بقيادة رضوان يواصل إستعداداته للقسم الثانى.

أختتمت منذ قليل تدريبات الفريق الأول بنادى بيلا، بقيادة ياسر رضوان إستعدادا للموسم المقبل بالقسم الثانى، وسط تركيز شديد لجميع اللاعبين.

وصرح رضوان أن التدريبات اليومية تسير بشكل جيد حتى الآن وسط تفاؤل وجدية لجميع اللاعبين وأن الفريق سوف يخرج لخوض معسكر خارجى بالإسكندرية عقب إجازة عيد الأضحى استعدادا للموسم الجديد.





وكان بيلا قد أعلن رسميا عن إنضمام أحمد العباسى مدافع الألومنيوم ، محمد مدحت حارس مرمى جمهورية شبين ، أحمد هاشم مهاجم الإعلاميين ، مصطفى شامخ لاعب جمهورية شبين ، مصطفى على ظهير أيسر سوهاج ، محمد زيدان مدافع جمهورية شبين ، مصطفى كشرى لاعب إف سى مصر "إعارة موسم".





وتشارك بيلا بالمجموعة الثالثة بالقسم الثاني فى مجموعة تضم ١٢ فريق يتأهل منها صاحب المركز الأول للدورى الممتاز، بينما يهبط فريقان للقسم الثالث.