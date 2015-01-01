أمير جازان ونائبه يعزيان أسرة العداوي غريق شلالات نياجرا

قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته لأسرة وذوي المبتعث قاسم بن يحيى عداوي، الذي توفي غرقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته لأسرته وذويه، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان.

من جهتهم أعرب أفراد أسرة الفقيد وذووه عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروهاً.

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته لأسرة وذوي المبتعث قاسم بن يحيى عداوي -رحمه الله - الذي توفي غرقا في شلالات نياقرا بالولايات المتحدة الأمريكية .

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد قاسم عداوي ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر أفراد أسرة وذوو الفقيد قاسم عداوي عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروهاً.