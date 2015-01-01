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وصول 562.056 حاجًا إلى المملكة حتى نهاية يوم أمس

الأحد 21/يوليه/2019 - 05:11 م
وصول 562.056 حاجًا إلى المملكة حتى نهاية يوم أمس
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الفجر السعودي
 
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (562.056) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (547.505) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (8.548) حاجاً، وعبر البحر (6.003) حجاج، وذلك بزيادة (48.558) حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (9%).
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