ألفاظ نابية من إبراهيموفيتش لمدرب مصري

شهدت مباراة ديربي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية توجيه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس غالاكسي ألفاظا نابية للمصري زكي عبد الفتاح، مدرب حراس لوس أنجلوس إف سي.





وبعد انتهاء اللقاء، أظهرت لقطات فيديو تلاسن إبراهيموفيتش مع عبد الفتاح، تفوه خلاله النجم السويدي بشتائم نابية بحق المدرب المصري.





وذكرت العديد من التقارير أن المدرب المصري اعترض على تدخل إبراهيموفيتش العنيف على أحد لاعبي فريقه بعد تسجيله لهدفه الثالث، ولكن رد اللاعب السويدي كان مبالغا فيه.





وانتهت المباراة بفوز إبراهيموفيتش بنتيجة 3-2 سجل خلالها النجم السويدي أهداف فريقه الثلاثة (هاتريك).



