دياب يشعل حفل Rakkan بالساحل الشمالي (صور)

أحيا الفنان دياب، حفلا غنائيا أول أمس الجمعة، بأحد أماكن السهر بالساحل الشمالي Rakkan بمنتجع Bo islands بسيدي عبد الرحمن، وسط حضور عدد كبير من جمهوره الذي تفاعل مع أغانيه طوال الحفل بالرقص والغناء.

حضر دياب، لمكان الحفل في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحا ليلتقي رجل الأعمال ياسر سليم مالك Rakkan ويلتقطا الصور التذكارية معا ويرحب به ياسر سليم قبل صعوده مسرح الحفل في تمام الساعة الرابعة فجرا على أنغام أغنية غمازات التي أشعلت الحفل من بدايته بالرقص والغناء ليقوم بعدها دياب بالترحيب بالحضور على طريقته الخاصة بالنزول وسط الجمهور لأقرب نقطة من على المسرح ويحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية والسيلفي مع عدد كبير من الحضور بهواتفهم الخاصة ليقدم بعدها دياب عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي أشعلت الحفل حتى نهايته منها عو، حب دروشني، يا واد يا سوسو، قلبت مرجحة، كما قدم أيضا أغنية "بتناديني تاني ليه" قبل ان يختتم الحفل بأغنية عو للمرة الثانية بناء على طلب الحضور في تمام الساعة الخامسة فجرا مع سطوع شمس اليوم التالي.

حضر دياب للحفل بصحبته زوجته هاجر الابياري المسئولة عن اختيار ملابس ظهوره بالحفلات كاستاليست خاصة به، كما حضر ايضا معه مدير اعماله ناصر بجاتو والمصور أحمد كوتي، حضر الحفل مع ناصر بجاتو صديقه أيمن نابليون.

حرص دياب على الترحيب بزملائه من الوسط الفني من حضور الحفل كل من الفنان الشاب محمد عز، الفنان محمد علي رزق.