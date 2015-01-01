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الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع سفير روسيا لدى المملكة

الأحد 21/يوليه/2019 - 05:01 م
الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع سفير روسيا لدى المملكة
عادل الجبير
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الفجر السعودي
 
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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المزيد عن: عادل الجبير سفير روسيا المملكة العلاقات الثنائية
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