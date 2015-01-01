الدول العربية اشترت بـ 102 مليون دولار "بن" من البرازيل

كشفت تقرير الغرفة التجارية العربية البرازيلية للنصف الأول من عام 2019، عن تصدير ما يزيد عن 872,620 كيساً من القهوة البرازيلية الفورية والخضراء والمحمصة والمطحونة بحجم 60 كيلو جراماً للكيس إلى الدول العربية المجاورة مما أثمر ارتفاعاً في المبيعات بلغ أكثر من 102 مليون دولار أمريكي عاكساً زيادة سنوية بنسبة 17.7 بالمئة.





وأعرب روبنز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن سعادته بالنمو الذي حققته صادرات البن البرازيلي خلال النصف الأول لهذا العام والتي وصلت نسبتها إلى 54% مؤكداً أن هذه النتائج تشكل دلالة واضحة على نمو مكانة البن البرازيلي في المنطقة العربية وشعبيته على مستوى العالم نظراً للجودة عالية المستوى التي يتمتع بها.





وقال حنون إن البرازيل تحقق اليوم نتائج استثنائية في صادراتها من البن الأمر الذي دفع الغرفة إلى التطلع بإمعان حول زيادة الطلب على البن من قبل الأسواق العربية خلال السنوات القليلة القادمة.





وأرجع الأداء الناجح الذي تحقق خلال النصف الأول من عام 2019 إلى الالتزام المشترك لكل من البرازيل والدول العربية بتعزيز العلاقات التجارية بينهما حيث من المتوقع أن تحافظ الصادرات على أدائها الإيجابي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.





ويبرز تقرير مجلس مصدري القهوة البرازيلية أن حصة صادرات البن البرازيلي التي تستهلكها الدول العربية زادت من 3.9% خلال النصف الأول من عام 2018 إلى 4.3% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 وهو أعلى مستوى وصلت إليه على الإطلاق.