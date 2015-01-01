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في بن عروس.. حجز سبائك من الذهب بقيمة 5 مليارات

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:28 م
في بن عروس.. حجز سبائك من الذهب بقيمة 5 مليارات
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مروى الجلاصي
 
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تمكنت إدارة الابحاث الديوانية مساء أمس السبت 20 جويلية 2019،  من الإطاحة بأكبر شبكة دولية مختصة في تهريب الذهب، حيث قامت بحجز 46 كلغ من سبائك الذهب في ولاية بن عروس، وذلك على اثر عمل استخباراتي محكم.

وقد تم تقدير القيمة الجملية لسبائك الذهب المحجوزة بحوالي 5 ملايين دينار، وتمكن أعوان إدارة الأبحاث من ايقاف رئيس الشبكة المعروف باسم "الزعيم".

ورئيس الشبكة الملقّب بـ"الزعيم" هو اصيل بلد مجاور، إضافة الى إيقاف مهرب ثان كان ينوي تسلم السبائك في انتظار ايقاف بقية عناصر الشبكة .
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