تويتر يعلّق حسابات حكومية في إيران بسبب اضطهاد الأقليات
الأحد 21/يوليه/2019 - 02:10 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: حسابات حكومية اضطهاد الأقليات إيران
- إيرانيون بلا حقوق.. الأتراك والاذربيجان والبلوش على رأس القائمة
- أول رد لحماس حول اضطهاد المسلمين فى بورما
- تقارير حقوقية تحذر من خطر إبادة الأقليات فى إيران
- الخارجية الأمريكية تدعو سلطات إيران إلى احترام حقوق الأقليات
- عاجل.. "تويتر" يعلق حساب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
- وثائق سرية تفضح قمع إيران للصحفيين
- وثائق مسربة تكشف قمع إيران للصحفيين بعد الثورة
- تقرير للحريات يكشف الاستهداف "الممنهج" للأقليات الدينية في إيران
- تقرير يكشف الاستهداف "الممنهج" للأقليات الدينية في إيران
- لاضطهادها الأقليات.. تويتر يعلّق حسابات حكومية في إيران