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تويتر يعلّق حسابات حكومية في إيران بسبب اضطهاد الأقليات

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:10 م
تويتر يعلّق حسابات حكومية في إيران بسبب اضطهاد الأقليات
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المزيد عن: حسابات حكومية اضطهاد الأقليات إيران
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