"مياه الفيوم": مواطنون بأطسا يتلاعبون بالمحابس ويشتكون من ضعف الخدمة

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أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بيانا إعلاميًا، اليوم الأحد، حول تعدى المواطنين وتلاعبهم بمحابس مياه الشرب داخل مركز اطسا.



وقال البيان: "فى ظل شكاوى المواطنين داخل مركز اطسا من ضعف ضغوط مياه الشرب ببعض قرى المركز وعدم وصولها لبعض الأطراف، نرى فى المقابل أن هناك بعض المواطنين لا يقدرون حجم المسئولية الملقاة على عاتق الشركة فى توفير كوب مياه شرب لكل مواطن، حيث قاموا بالتلاعب والتعدى على المحابس للخطوط الرئيسية بغلقها ناحية قرية ابو جندير بمركز اطسا، وذلك لحرمان بعض القرى من انتظام وصول مياه الشرب من أجل إحداث بلبلة وشكاوى ضد الشركة لعدم قدرتها على توفير مياه الشرب للمواطنين".



وطالب البيان جموع المواطنين بضرورة الدفاع عن حقوقهم والتصدى والإبلاغ عن أي مواطن يقوم بالتعدى أو العبث فى محابس مياه الشرب من أجل غلقها.



وأكدت الشركة فى بيانها أن الشركة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص الذى قام بالتلاعب فى المحابس اليوم، حتى يكون جزاء رادع لكل من تسول له نفسه المساس بمرافق الدولة وحرمان أشخاص من حقوقهم الطبيعية وحصولهم على مياه الشرب.

