ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فاروق المقرحي: لا اقتصاد ولا تحقيق نجاحات بدون أمن

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:54 م
فاروق المقرحي: لا اقتصاد ولا تحقيق نجاحات بدون أمن
اللواء فاروق المقرحي
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة بتكريم أبناء الشهداء أثلج صدورهم وأدمع أعينهم على الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل مصر.

وأضاف "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من القاهرة" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن منح الأوائل نوط الواجب من الطبقة الثانية حافز لجميع الطلبة على الاجتهاد، وأن يكونوا من ضمن هؤلاء.

وتابع، أن وزير الداخلية أكد أننا نواجه إرهاب وراءه دول وأجهزة مخابرات وعصابات إرهابية مأجورة، وهذه التدريبات والمجهود الذي بذل لهؤلاء الطلاب الذين اصبحوا ضباط هو استثمار قوي في البشر، والذي يؤدي لنجاح الاستثمار الاقتصادي، فلا اقتصاد ولا سياحة أو نجاح بدون وجود أمن قوي يؤدي عمله على الوجه الأكمل.
Advertisements
المزيد عن: حفل تخريج دفعة جديدة من الشرطة اللواء فاروق المقرحي أسر الشهداء
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
-
x
20:00
-
الزمالك