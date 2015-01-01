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مهاجم المغرب يودع الدوري الصيني

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:40 م
مهاجم المغرب يودع الدوري الصيني
أيوب الكعبي
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أميرة فطيم
 
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أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب مهاجم المنتخب المغربي أيوب الكعبي، من الرحيل عن صفوف فريق الكرة بنادي هيبي فورتشن الصيني.


وذكرت صحيفة "سعودي" سبورت أن نادي هيبي فورتشن استبعد الكعبي من قائمته، وأن اللاعب سيوقع خلال الأسبوع الجاري، مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، على سبيل الإعارة، وفق ما أكده وكيل أعماله.


وأوضحت الصحيفة أن الكعبي رفض عروضًا عديدة، أبرزها من أندية الدوري السعودي للمحترفين؛ لأنه يرغب في العودة للدار البيضاء لأسباب عائلية.


يذكر أن الكعبي قد انتقل لصفوف هيبي فورتشن في يوليو 2018، قادمًا من نهضة بركان المغربي، وشارك اللاعب في 15 مباراة بدوري السوبر الصيني، وأحرز 4 أهداف.


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