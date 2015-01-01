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بدء اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:16 م
بدء اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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بدأت اليوم الأحد اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواليد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥، و تستمر غداً الاثنين، على ان تقام التصفية النهائية لاختيار المميزين بعد غد الثلاثاء.


وقرر الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين تعديل نظام الاختبارات، من خلال تقسيم الملعب إلى جزءين، وإقامة مباريات التقسيمة بمشاركة ٩ لاعبين وحارس مرمى في كل فريق، لكي تظهر قدرات اللاعبين بشكل أكبر، بدلاً من إقامتها بمشاركة ٦ لاعبين و ٥ لاعبين لكل فريق في المواليد الأصغر سناً.


وتستكمل الاختبارات يومي الأربعاء والخميس المقبلين ٢٤ و ٢٥ يوليو الجاري لمواليد ٢٠٠٢.


وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.
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