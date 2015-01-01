"أسنان عين شمس" تعلن عن برنامجها بنظام الساعات المعتمدة

أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، عن برامجها بنظام الساعات المعتمدة، للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020.





كما أعلنت الكلية، عن شروط القبول، ومنها أن يكون طالب الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها شعبة علمي علوم تم ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق إلى كلية طب الأسنان بالجامعة أو بإحدى الجامعات الحكومية .





كذلك، ضرورة الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة "علمي علوم" أو ما يعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق او إدارة الوافدين او من المحولين من كليات اخري طبقا للشروة والمعايير والقواعد التي يحددها مجلس الكلية ، بحيث لا تتجاوز القدرة الاستعابية للكلية وبما لا يتعارض مع جودة العملية التعليمية.





وعلى الطلاب التقدم بكافة المستندات المطلوبة والمعلن عنها بإدارة شئون التعليم والطلاب وكذلك تعبئة النماذج الخاصة بذلك، كما علي الطالب ضرورة تقديم شهادة اتقان اللغة الانجليزية من جهة يعتمدها مجلس الكلية ، وان يجتاز الطالب الكشف الطبي وفق القواعد التي يقررها مجلس الكلية ، ولا يجوز قبول الطلاب المفصولين نهائيا من جامعة أخرى سواء حكومية او خاصة.





ويجوز تحويل الطلاب المقيدين في احدي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية او الجامعات الاجنبية المعترف بها ، وفقا لقواعد التنسيق في هذا الشأن، علي ان يدرس الطالب بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس عدد (6) فصول دراسية علي الأقل.



