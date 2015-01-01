الأهلي يبقى في برج العرب استعدادا للزمالك
الأحد 21/يوليه/2019 - 12:07 م
علي نبوي ومحمد الصو
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي البقاء في برج العرب بالإسكندرية، والدخول في معسكر مغلق بعد خوض مباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتهما يوم الأحد المقبل.
ويتوجه
فريق الكرة بالأهلي إلى برج العرب بعد غدٍ الثلاثاء ويدخل في معسكر مغلق يستمر حتى
مباراة الزمالك الأسبوع المقبل.
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