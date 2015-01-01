أحمد فهمي يعلن عن موعد زفافه من هنا الزاهد
الأحد 21/يوليه/2019 - 12:06 م
رقية جمال
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كشف الفنان أحمد فهمي، عن موعد زفافه على الفنانة هنا الزاهد.
وأوضح "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان المذاع ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه تم تحديد موعد زفافه خلال شهر سبتمبر المقبل، مشددًا على أنه لم يكن لديه نيه للزواج مرة أخرى، لكنه مبسوط بما يفعله لتجهيز منزل الزوجية لهنا، مشددًا على أنها تستحق هذا التعب.
وتابع، أن تجربته مع هنا الزاهد في "الواد سيد الشحات" كانت جيدة جدًا، وكان مؤشر له انهم سيتحملوا بعضهم فيما هو قادم.
وأوضح "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان المذاع ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه تم تحديد موعد زفافه خلال شهر سبتمبر المقبل، مشددًا على أنه لم يكن لديه نيه للزواج مرة أخرى، لكنه مبسوط بما يفعله لتجهيز منزل الزوجية لهنا، مشددًا على أنها تستحق هذا التعب.
وتابع، أن تجربته مع هنا الزاهد في "الواد سيد الشحات" كانت جيدة جدًا، وكان مؤشر له انهم سيتحملوا بعضهم فيما هو قادم.
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