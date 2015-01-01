وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو.



جاء بنص البرقية: "بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة يسرنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد".



وتابع: "إن الاحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنى أهدت الأمم نموذجًا فريدًا لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة.. ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء.. لغدٍ مشرق ومستقبلٍ مفعم بالآمال والطموحات".



واختتم قائلاً: "حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجاح مسيرة عطائكم لبلوغ مسارات التنمية الشاملة مستهدفاتها.. ليحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والازدهار والرخاء، وكـل عــام وسيادتكم بخــير".