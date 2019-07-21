ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ارتفاع الاستثمار الأجنبى فى اليابان بقيمة 7.5 مليار جنيه

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:58 ص
ارتفاع الاستثمار الأجنبى فى اليابان بقيمة 7.5 مليار جنيه
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر فى اليابان بنحو 7.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقارنة بعام 2013.

وقال التقرير الاقتصادى الصادر عن منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة أن اليابان حقت استثمارا أجنبيا مباشرا بنهاية عام 2018، بلغ نحو 9.858 مليار دولار مقارنة بـ2.304 مليار دولار عام 2013.

وذكر التقرير أن عام 2016 شهدت اليابان أعلى قيمة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت نحو 17.751 مليار دولار، تلاها عام 2014 بلغت الاستثمارات نحو 12.030 مليار دولار.

ونجحت اليابان فى جذب نحو 55.349 مليار دولار فى 6 أعوام من 2013 حتى نهاية 2018.

 

 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
-
x
20:00
-
الزمالك