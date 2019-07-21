هيئة الاستثمار تصدر ضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، قرارًا بضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة، لمتابعة مدى التزامها بنسب التصدير المُقررة لها.





ونص القرار على إخطار كافة المشروعات بالمناطق الحرة بالالتزام بنسب التصدير المقررة لها خلال عام 2019، وأنه حال عدم التزامها بتلك النسب يتم عرض موقفها على السلطة المختصة بالهيئة، لتقرير ما تراه مناسبًا فى هذا الشأن.





كما قررت الهيئة بحسب القرار الذى وقعه محسن عادل الرئيس التنفيذى، تشكيل مجموعة عمل من إدارتى التنفيذ والبحوث بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، على أن يتم احتساب نسب التصدير (محلي- خارجي)، وفقًا لبيانات المعاينات الفعلية وليس الإقرارات.



