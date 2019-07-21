"بوتين" يهنئ "الأسد" في الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعهد بهزيمة الإرهاب في سوريا من خلال الجهود المشتركة.

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعهد بهزيمة الإرهاب في سوريا من خلال الجهود المشتركة.

ووفقا لـ"بوتين"، تم اكتساب خبرة كبيرة في التعاون الثنائي على مدى العقود الماضية، واليوم، روسيا وسوريا حليفتان في مقاومة الإرهاب الدولي والتطرف.

ووفقا لـ"بوتين"، تم اكتساب خبرة كبيرة في التعاون الثنائي على مدى العقود الماضية، واليوم، روسيا وسوريا حليفتان في مقاومة الإرهاب الدولي والتطرف.