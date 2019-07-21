المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.13 % مع بداية تعاملات اليوم





تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،مع ظهور حراك نشط علي معظم الأسهم المضاربية بالرغم من تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.13% ومازالت قيم التداولات دوم مستوياتها









وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13651 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2015 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 16742 نقطة.





فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 532 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1375 نقطة.



