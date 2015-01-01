ياسمين صبري تغازل جمهورها بإطلالة بفستان سواريه (صورة)

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لها بإطلالة سواريه.





وتألقت ياسمين صبري بإطلالة سوارية، حيث ارتدت فستان قطن باللون الأسود، طويل لأسفل القدم، شفاف ومطرز .



وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مناسبة مع إطلالتها، مرفوع من على الرقبة مع ارتداء بعض الأكسسوارات الفضية التي ميزت اطلالتها.



يذكر أن ياسمين صبرى شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «حكايتى» الذى حقق مشاهدة عالية، المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير.



