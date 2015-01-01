الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تدخل الصين في بحر الصين الجنوبي
الأحد 21/يوليه/2019 - 08:46 ص
ترجمة منار طارق
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صرحت الولايات المتحدة إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تدخل الصين في أنشطة النفط والغاز في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حيث تتهم فيتنام بكين بانتهاك سيادتها.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورجتوس في بيان ان "الإجراءات الاستفزازية المتكررة للصين التي تهدف إلى تطوير النفط والغاز في الخارج من الدول الأخرى تهدد أمن الطاقة الإقليمي وتقوض سوق الطاقة الحرة والمحيط الهندي المفتوح."
طالبت فيتنام يوم الجمعة الصين بإزالة سفينة مسح من بنك فانجارد الذي تقول إنه يقع داخل منطقة فيتنام الاقتصادية الخالصة التي تمتد على مسافة 200 ميل. تطالب الصين بضم بحر جنوب الصين بأكمله تقريبًا، وقد هزت جيرانها من خلال بناء سبع جزر في المياه المتنازع عليها وتزويدها بمدارج عسكرية وبؤر استيطانية.
كما تم الإبلاغ عن وجود سفن خفر السواحل الصينية بالقرب من منصة حفر في نفس منطقة بنك الطليعة حيث تعاقدت فيتنام مع روسنفت الروسية لتطوير حقول الغاز.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية لو ثي ثو هانغ في بيان انه " أجرت فيتنام اتصالات مع الصين في مناسبات متعددة عبر قنوات مختلفة وسلمت مذكرات دبلوماسية لمعارضة انتهاكات الصين وطالبت الصين بشدة بوقف جميع الأنشطة غير المشروعة وسحب سفنها من المياه الفيتنامية.".
وقد حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانغ في وقت سابق من هذا الأسبوع هانوي على احترام الحقوق السيادية والولاية القضائية للصين، "وعدم اتخاذ أي خطوة قد تعقد الأمور".
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورجتوس في بيان ان "الإجراءات الاستفزازية المتكررة للصين التي تهدف إلى تطوير النفط والغاز في الخارج من الدول الأخرى تهدد أمن الطاقة الإقليمي وتقوض سوق الطاقة الحرة والمحيط الهندي المفتوح."
طالبت فيتنام يوم الجمعة الصين بإزالة سفينة مسح من بنك فانجارد الذي تقول إنه يقع داخل منطقة فيتنام الاقتصادية الخالصة التي تمتد على مسافة 200 ميل. تطالب الصين بضم بحر جنوب الصين بأكمله تقريبًا، وقد هزت جيرانها من خلال بناء سبع جزر في المياه المتنازع عليها وتزويدها بمدارج عسكرية وبؤر استيطانية.
كما تم الإبلاغ عن وجود سفن خفر السواحل الصينية بالقرب من منصة حفر في نفس منطقة بنك الطليعة حيث تعاقدت فيتنام مع روسنفت الروسية لتطوير حقول الغاز.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية لو ثي ثو هانغ في بيان انه " أجرت فيتنام اتصالات مع الصين في مناسبات متعددة عبر قنوات مختلفة وسلمت مذكرات دبلوماسية لمعارضة انتهاكات الصين وطالبت الصين بشدة بوقف جميع الأنشطة غير المشروعة وسحب سفنها من المياه الفيتنامية.".
وقد حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانغ في وقت سابق من هذا الأسبوع هانوي على احترام الحقوق السيادية والولاية القضائية للصين، "وعدم اتخاذ أي خطوة قد تعقد الأمور".
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