بالفيديو.. ممثل يتعرض للطعن على المسرح





أمام عدسات الكاميرات وجمهور غفير، تعرض الممثل المخضرم سيمون يام، للطعن خلال مشاركته في حدث ترويجي في جنوب الصين.





وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الموقع الصيني الشهير "ويبو"، رجلا وهو يتجه نحو منصة العرض، ثم يقوم بطعن الممثل البالغ من العمر 64 عاما.





وقالت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال سيمون يام، المتحدر من هونغ كونغ، السبت، في بيان نُشر على "ويبو": "لقد صُدمنا بشدة لهذا الحادث".





وأشارت الشركة إلى أن يام كان يشارك في مناسبة ترويجية في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين، عندما تلقى طعنة في المعدة وفي يده اليمنى، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".



