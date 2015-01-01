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بالفيديو.. ممثل يتعرض للطعن على المسرح

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:25 ص
بالفيديو.. ممثل يتعرض للطعن على المسرح
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وكالات
 
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أمام عدسات الكاميرات وجمهور غفير، تعرض الممثل المخضرم سيمون يام، للطعن خلال مشاركته في حدث ترويجي في جنوب الصين.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الموقع الصيني الشهير "ويبو"، رجلا وهو يتجه نحو منصة العرض، ثم يقوم بطعن الممثل البالغ من العمر 64 عاما.

وقالت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال سيمون يام، المتحدر من هونغ كونغ، السبت، في بيان نُشر على "ويبو": "لقد صُدمنا بشدة لهذا الحادث".

وأشارت الشركة إلى أن يام كان يشارك في مناسبة ترويجية في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين، عندما تلقى طعنة في المعدة وفي يده اليمنى، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأضافت أن الممثل خضع لعملية جراحية ناجحة وجرى تقطيب بطنه وأعضائه الداخلية.

وأعلنت شرطة منطقة هووغو في بيان، أن يام يعالج في مستشفى محلي وحياته ليست في خطر، لافتة إلى أنه تم توقيف المهاجم بمكان الحادث.

وشارك الممثل في 234 عملا سينمائيا وتلفزيونيا، بحسب قاعدة "آي أم دي بي" للبيانات، بما يشمل ظهوره بدور مجرم خطير في فيلم المغامرات الناجح "لارا كروفت: توم رايدر - ذي كريدل أوف لايف"، الذي عرض سنة 2003.

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