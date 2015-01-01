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بالفيديو... توم كروز يقود مقاتلة في الجزء الجديد من "توب جان"

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:45 ص
بالفيديو... توم كروز يقود مقاتلة في الجزء الجديد من توب جان
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وكالات
 
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قام النجم توم كروز بعرض لجزء طال انتظاره من فيلمه "توب جان"، وذلك بعد أكثر من 30 عاما على صدور الجزء الأول الذي دشن مشواره نجما عالميا لأفلام الحركة.

وعرض "توب غان" لأول مرة عام 1986، ودعى توم كروز الجزء الجديد بأنه رسالة حب لقوات الطيران.

ويعرف كروز بتنفيذه كل الحيل أثناء الفلم دون الاستعانة بممثل آخر، والجزء الجديد من توب جان ليس استثناء، فالممثل لديه رخصة طيار، وسيقود بعض الطائرات بنفسه، باستثناء المقاتلة الأمريكية "هورنيت"، التي يسمح قيادتها فقط للعسكر.

ويظهر كروز في إعلان الفيلم مرتديا السترة الجلدية وهو يؤدي شخصية بيت ميتشل، ويركب دراجة نارية تارة ويقود طائرة مقاتلة تارة أخرى بين واد ضيق مليء بالثلوج.

ويعمل بيت ميتشل كمدرب في مدرسة القوات البحرية، وفي المقطع يسأله قائده: لا يمكن الحصول على ترقية، ولم تستقيل، وعلى الرغم مما تبذله من جهود فأنت ترفض الموت، كان يجب أن تصبح أدميرال حاملا نجمتين لكنك لا تزال قبطانا، لماذا؟

ومن المخطط عرض الفيلم في يونيو/حزيران عام 2020.

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