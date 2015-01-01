نجلة الشهيد عاطف الإسلامبولي: أشعر بالفخر أني ابنة شهيد.. وهذه أمنية والدي



وشددت "الإسلامبولي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، على أنها تشعر بالفخر أنها ابنة الشهيد البطل.



ولفتت إلى أنها تشعر بأن الموت في سبيل الوطن حياة، وفهمت جيدا معنى "أحياء عند ربهم يرزقون"، مشيرة إلى أن أمنية والدها أن يكون نجله علاء امتداد له ولسيرته الطيبة.



قالت دينا الإسلامبولي، نجلة الشهيد عاطف الإسلامبولي، إنها تحدثت في كلمتها أثناء حفل التخرج الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل تلقائية.