برومو "ياما ياما" لهيثم شاكر يستمر في حصد المشاهدات قبل طرح الأغنية
الأحد 21/يوليه/2019 - 05:30 ص
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طرح النجم هيثم شاكر، برومو أغنية "ياما ياما" على يوتيوب، والتي من المنتظر أن تكون ضمن ألبومه الجديد والذي من المقرر صدوره قريبًا من إنتاج شركة قنوات.
"ياما ياما" لهيثم شاكر من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، توزيع أحمد إبراهيم.
وحقق برمو الأغنية عددًا لا باس به من المشاهدات، كما عبر الجمهور عن مدى إعجابهم بالأغنية من خلال ردود الأفعال الإيجابية عليها.
ويضم الألبوم الجديد 13 أغنية والذي يعتبر عودة لهيثم شاكر بعد غياب 5 سنوات عن جمهوره.
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