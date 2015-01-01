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أحمد خالد صالح لـ"الفجر الفني": أحمد زكي نجح في الجمع بين التمثيل والغناء (فيديو)

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:56 ص
أحمد خالد صالح لـالفجر الفني: أحمد زكي نجح في الجمع بين التمثيل والغناء (فيديو)
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يارا أحمد - تصوير: بلال أحمد
 
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كشف الفنان أحمد خالد صالح، عن رأيه في الفنان الذي يجمع بين التمثيل والغناء، موضحًا أن هذا يرتكز علي حسب شخصية الفنان وقدرته علي الجمع والفصل والتوازن بين التمثيل والغناء.


وأضاف أحمد، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" أن النجم الراحل أحمد زكي، نجح في ذلك الأمر ومازال هناك عدد من جمهوره يستمع لأغانيه بالرغم من مرور وقت طويل.


يذكر أن أحمد خالد صالح، تألق في موسم رمضان الماضي بمشاركته في ثلاث أعمال درامية منهم "قابيل" "وزودياك" و"أبو جبل"، ومن المقرر ظهوره في فيلم "الفيل الازرق" لموسمه الثاني.

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