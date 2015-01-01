أحمد خالد صالح لـ"الفجر الفني": أحمد زكي نجح في الجمع بين التمثيل والغناء (فيديو)





كشف الفنان أحمد خالد صالح، عن رأيه في الفنان الذي يجمع بين التمثيل والغناء، موضحًا أن هذا يرتكز علي حسب شخصية الفنان وقدرته علي الجمع والفصل والتوازن بين التمثيل والغناء.





وأضاف أحمد، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" أن النجم الراحل أحمد زكي، نجح في ذلك الأمر ومازال هناك عدد من جمهوره يستمع لأغانيه بالرغم من مرور وقت طويل.



