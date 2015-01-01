أحمد خالد صالح يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وجود جزء ثان من "زودياك".. ويتحدث عن التجربة (فيديو)





أكد الفنان أحمد خالد صالح، انه سعيد بالعمل في مسلسل "زودياك" مع فريق عمل متميز وانه لم يجد اي صعوبة في التحضيرات والتصوير وذلك نظرا لصداقته لجميع فريق العمل.





وأضاف أحمد، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" أنه حاليًا هناك تفكير لعمل جزء ثاني وثالث من العمل ولكن لا يعلموا مصيره، مشيرًا إلى أن المسلسل وفكرة الميني دراما مميزة مع الجمهور دون مط وتطويل.



