أحمد خالد صالح يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وجود جزء ثان من "زودياك".. ويتحدث عن التجربة (فيديو)
أكد الفنان أحمد خالد صالح، انه سعيد بالعمل في مسلسل "زودياك" مع فريق عمل متميز وانه لم يجد اي صعوبة في التحضيرات والتصوير وذلك نظرا لصداقته لجميع فريق العمل.
وأضاف أحمد، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" أنه حاليًا هناك تفكير لعمل جزء ثاني وثالث من العمل ولكن لا يعلموا مصيره، مشيرًا إلى أن المسلسل وفكرة الميني دراما مميزة مع الجمهور دون مط وتطويل.
"زودياك" مأخوذ عن المجموعة القصصية "حظك اليوم" التي تُعتبر من أكثر المؤلفات مبيعاً للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، أحد أشهر الأدباء العرب المعاصرين، ومن المقرر أن يقدم للجمهور جرعات عالية من التشويق التي تصاحب أحداثه المليئة بالإثارة والغموض والتي تدور حول مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين يواجهون لعنة تسلب حياة المحيطين بهم، ولكن الأكثر الإثارة في هذه اللعنة الغامضة يكمن في حقيقة أنها تتبع نمطاً يحدّده برج الضحية.
والمسلسل إنتاج مشترك لمحمد حفظي وهشام عبد الخالق، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين الشباب أبرزهم أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، هند عبدالحليم، ياسمين رحمي، خالد أنور، مي الغيطي، إنجي أبو زيد.
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