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بيونسيه Beyonce تتعاون مع نجوم أفارقة بألبوم هو "رسالة حب لإفريقيا"

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:14 ص
بيونسيه Beyonce تتعاون مع نجوم أفارقة بألبوم هو رسالة حب لإفريقيا
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أصدرت بيونسيه أول أمس الجمعة ألبوم "ذي لايين كينغ: ذي غيفت" بعدما أعارت صوتها لإحدى شخصيات النسخة الجديدة من فيلم "الأسد الملك"، واصفةً إياه بـ"رسالة حبّ إلى إفريقيا" بمشاركة عدّة فنانين من القارة السمراء ونجوم أميركيين من أمثال جاي-زي وكندريك لامار.

ويضمّ الألبوم الجديد التي أنتجته بيونسيه 27 أغنية، وهي تعاونت خصوصا مع تشايلديش غامبينو وفاريل وليامز وتييارا واكن، فضلاً عن ابنتها بلو آيفي كارتر البالغة من العمر سبع سنوات.

وقالت الفنانة التي تعير صوتها لشخصية "نالا" في النسخة الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "الأسد الملك" في تصريحات لقناة "ايه. بي. سي": "أردت أن أحافظ على أصالة الموسيقى الإفريقية".

و"ذي غيفت" هو ألبوم منفصل عن الشريط الترويجي لفيلم "الأسد الملك" من إنتاج استوديوهات "ديزني"، حتى لو أن كليهما يتضمّنان أغنية "سبيريت" لبيونسيه.

ومن الفنانين الأفارقة الذين شاركوا في إعداد هذه الأسطوانة الجديدة، النيجيريون تيكنو ويمي ألاده ومستر إزي، فضلا عن الفنانة الغانية شاتا وايل. كما انضم الكاميروني سالاتييل إلى بيونسيه وفاريل في أغنية "ووتر".

وعن هذا الموضوع قالت بيونسيه: "كنت حريصة على أن أتعاون مع أفضل المواهب في إفريقيا وألا أكتفي بتنسيق بعض الأنغام".

وأضافت: "أساليب موسيقية مختلفة تنصهر في هذا الألبوم الذي هو ثمرة تعاون مع عدّة أطراف.. وهو مطعّم بالآر ان بي والبوب والهيب هوب والأفروبيت".

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