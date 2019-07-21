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مقتل 10 مدنيين فى غارة جوية ضد متمردين شمال غربى البلاد

السبت 20/يوليه/2019 - 11:45 م
مقتل 10 مدنيين فى غارة جوية ضد متمردين شمال غربى البلاد
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وكالات
 
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كشف مسئولون أفغان، أن ما لا يقل عن 10 مدنيين لقوا حتفهم فى غارة جوية منفصلة شنتها قوات الأمن الأفغانية ضد متمردين بمحافظة (بَدجيس) الواقعة شمال غربى البلاد.

وأوضح رئيس مجلس المقاطعة عبدالعزيز بيج، بأن متمردين قد حاصروا قاعدة عسكرية بمقاطعة (بالا مرجاب) فى المحافظة ذاتها، وأن المروحيات كانت تحاول الوصول إلى المنطقة، إلا أن المتمردين أطلقوا النار من قرى مجاورة، الأمر الذى جعل أى تبادل لإطلاق النار من شأنه أن يعرض سكان القرى للخطر.

وأسفرت العملية عن مقتل أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال وإمرأتين وخمسة من الرجال خلال الهجوم، حسبما أشار بيج فى تصريحاته.

بدوره، قال مشرع بالمحافظة الأفغانية، ضياء الدين أكازاى - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ - إن شخصين آخرين قد أصيبا بجروح خلال الهجوم الذى نُفذ مساء أمس.
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