ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أدهم سيلمان على موعد مع جمهور ساقية الصاوي.. 27 يوليو

السبت 20/يوليه/2019 - 11:41 م
أدهم سيلمان على موعد مع جمهور ساقية الصاوي.. 27 يوليو
أدهم سيلمان
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements
يستعد المطرب الشاب أدهم سليمان لإحياء حفل غنائي جديد في السابع والعشرين من يوليو الجاري في قاعة النهر بساقية الصاوي.


ويقدم أدهم سليمان في الحفل باقة من الأغاني الكلاسيكية إلى جانب أغنياته الجديدة ومنها: "كل ما في القلب، ويا سمرا، ومش ندمان".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
-
x
00.00
-
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
02.00
-
ريال مدريد - أسبانيا