أدهم سيلمان على موعد مع جمهور ساقية الصاوي.. 27 يوليو

يستعد المطرب الشاب أدهم سليمان لإحياء حفل غنائي جديد في السابع والعشرين من يوليو الجاري في قاعة النهر بساقية الصاوي.





ويقدم أدهم سليمان في الحفل باقة من الأغاني الكلاسيكية إلى جانب أغنياته الجديدة ومنها: "كل ما في القلب، ويا سمرا، ومش ندمان".