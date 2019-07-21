رئيس الجالية المصرية بفرنسا ينتقد محافظ الغربية: "مش عارف أقابله عشان اطور قرية فقيرة"(فيديو)

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بفرنسا، إنه لم يستطيع التواصل مع محافظ الغربية للعمل على تطوير القرى الأكثر فقرًا في المحافظة، معقبًا: "أنا جاي من الخارج عشان أطور بعض القرى، أنا مرشح أتولى محافظة في باريس، وهناك بيتحايلوا عليا عشان أقبل، وهنا المحافظ مش بيرد عليا"ولفت "فرهود"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أنه أعلن للمحافظ عن تبرعه بمبلغ محترم لتطوير قرية بالغربية، ورغم ذلك رفض المحافظ مقابلته، متحججًا أكثر من مرة بأن لديه مواعيد أخرى مع بعض النواب، وبعض المسؤولين.وطالب وزير التنمية المحلية بتوجيه المحافظين بالتعاون مع الجاليات المصرية في الخارج، خاصة إذا كان لديهم مشاريع لتطوير بعض القرى.